Lorenzo Insigne non ha preso bene la sostituzione nel corso del secondo tempo tra Atalanta e Napoli. Al momento dell'uscita dal campo per Hamsik, infatti, il fantasista azzurro si è lamentato. Maurizio Sarri ha sentito tutto e, come riporta Sky Sport, gli ha risposto bruscamente: "Vai su e stai zitto!".



COME UN ANNO FA - Un episodio che testimonia il nervosismo di Insigne per una partita difficile vinta lottando dalla squadra azzurra. Non è la prima volta che tra i due ci sono incomprensioni per i cambi: lo scorso anno, durante Juventus-Napoli, Sarri decise di sostituire il suo numero 24, che reagì in modo analogo.