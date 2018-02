Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha commentato con amarezza la vittoria sul campo del Lipsia, che non permette però al Napoli di ribaltare il risultato dell’andata e sancisce l’eliminazione degli azzurri in Europa League. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Pensavo ad un finale diverso, abbiamo lottato fino alla fine senza mollare. Loro non hanno fatto nulla, ma ci sta. Abbiamo pagato gli sbagli della sfida d’andata. Avevamo preparato molto bene la gara, è stato sbagliato l’approccio della gara di andata, soprattutto nell’ultimo gol preso. Oggi abbiamo dimostrato di avere cuore e carattere. Nel finale mi sono arrabbiato con uno di loro, mi faceva l’occhiolino, credo che quando uno vince deve stare zitto e basta. Eravamo più pronti quest’anno rispetto allo scorso anno, dispiace perché abbiamo il potenziale per arrivare fino in fondo. Ora pensiamo alla gara di lunedì, dovremo essere pronti”.