Prima del calcio di inizio della partita contro il Crotone, l'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne è stato premiato per la gara 200 con la maglia azzurra, traguardo raggiunto in occasione della sfida di Coppa Italia con la Juventus: "Sono felice ed orgoglioso per questo traguardo importantissimo con la maglia del Napoli. Ringrazio la mia famiglia ed i tifosi. Spero in futuro di giocare ancora tantissime gare in azzurro".