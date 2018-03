Il Mattino rivela come Lorenzo Insigne, dopo il rinnovo di contratto, si sia voluto regalare un appartamento in Via Petrarca, ina delle zone più esclusive nel cuore di Napoli. "La casa è stata comprata già da un anno [...] in zona la febbre per il suo arrivo più o meno imminente, sale di giorno in giorno. E' soprattutto sua moglie a seguire i lavori, Lorenzo si concede qualche puntatina per assicurarsi che tutto vada per il verso giusto". Poi, c'è una curiosità legata ad uno striscione già apparso in zona: "In attesa del suo arrivo c'è già qualcuno che ha preparato un comitato di accoglienza degno di questo nome. Si tratta della signora Anna, che a breve sarà la dirimpettaia di Lorenzo. Lei stessa si definisce Nonna in uno striscione che ha già affisso uno striscione sul suo terrazzo. W Lorenzo, si legge chiaramente. La signora, che ha più di 80 anni, è una grandissima appassionata di calcio"