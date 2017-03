Il Napoli è alle prese con i rinnovi dei contratti. In particolare ci sono quattro casi delicati da risolvere per il club del presidente Aurelio De Laurentiis.



INSIGNE - La buona notizie è l'accordo con Lorenzo Insigne. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le parti si sono avvicinate abbastanza, anche se resta in discussione la questione legata ai diritti d'immagine che il presidente non ha alcuna intenzione di cedere, nemmeno in piccola percentuale. Dal suo irrigidimento è nata la proposta formulatagli nella scorsa estate da Antonio Ottaiano, uno dei procuratori dell'attaccante, nel ritiro di Dimaro: 5 milioni a stagione fino al 2021. Una richiesta nemmeno presa in considerazione e da allora ogni contatto era stato troncato. Nelle ultime settimane le parti hanno ripreso a parlarsi e l'accordo, adesso, sembra possibile. Si sta ragionando sulla base di un quadriennale da 3 milioni a stagione, con una serie di bonus legati ai risultati e alla Nazionale, fino al 2021. Rispetto all'offerta iniziale (2,5 milioni a stagione), quindi, De Laurentiis mollerebbe altri 500 mila euro all'anno.



MERTENS - In salita la trattativa con Dries Mertens. Quello che era sembrato essere un idillio senza fine si sta trasformando in un probabile addio. L'attaccante belga vorrebbe capitalizzare al massimo il super rendimento che sta garantendo in questo periodo e c'è il rischio concreto che si possa arrivare a fine stagione senza la sua firma sul nuovo contratto. I problemi sarebbero sorti sulla clausola che De Laurentiis vorrebbe mettere per l’estero oltre alla questione stipendio: assurdo pretendere 50 milioni di euro per un giocatore che il 6 maggio compirà 30 anni. Per lui ci sono richieste dalla Cina, ma nelle ultime ore è venuta fuori l'Inter fortemente interessata a ingaggiarlo e il nuovo corso dei nerazzurri potrebbe motivarlo ancor di più, anche perché gli verrebbe garantito un contratto superiore ai 2,5 milioni che gli vuole offrire il Napoli.



GHOULAM - Il terzino algerino in questi giorni potrebbe cambiare il procuratore: lascerebbe Alessandro Moggi per affidarsi a Jorge Mendes. A prescindere dalla questione manager, Ghoulam ha un contratto che scade nel 2018 e per rinnovarlo vuole un riconoscimento abbastanza consistente rispetto agli 800 mila euro che ha guadagnato finora: la richiesta si aggira intorno ai 2 milioni. L’impressione è che il Napoli lo lascerà andare: per lui ci sarebbe la possibilità di trasferirsi al PSG.



REINA - Anche il portiere spagnolo ha il contratto fino al 2018: è ipotizzabile che si possa arrivare alla scadenza naturale, considerata anche l’età. Compirà 35 anni a fine agosto. E guadagna 2 milioni all’anno.