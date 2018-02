Lorenzo Insigne ha parlato a Premium al termine di Napoli-SPAL: "Siamo partiti bene trovando subito il gol, ma sapevamo che era una squadra che ci avrebbe dato fastidio. L'importante è stato restare compatti fino alla fine. E' vero che il mister ci ha chiesto di chiudere la gara, ma o 1-0 o 3-0 era uguale. L'importante era fare tre punti e restare in vetta. Abbiamo raggiunto una grande maturità, dobbiamo continuare così. Dobbiamo pensare solo a noi stessi scendendo in campo sempre per vincere. Penso che abbiamo fatto una grande prestazione anche se per il risultato il mister non sarà contento. Era fondamentale riscattare la brutta prestazione di giovedì. Dobbiamo andare in Germania con la testa giusta e dare il massimo fino a quando l'arbitro non fischierà la fine della gara".