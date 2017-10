Lorenzo Insigne , attaccante del Napoli, ai microfoni di Premium Sport ha parlato prima del match di questa sera contro il Genoa. Qui le sue parole: "Penso che per vincere gli scudetti l’importante è non perdere, anche se non vinci. Abbiamo giocato contro l’Inter che era seconda e non certo l’ultima. Abbiamo giocato una grande gara, volevamo vincerla ma non ci siamo riuscita. Adesso dobbiamo pensare a questa sfida che è importante. Inseguire? Siamo abituati, siamo sereni e consapevoli della nostra forza cercando di fare una grande prestazione. Io sto bene, cercherò di mettermi a disposizione della squadra e dare una mano ai miei compagni".