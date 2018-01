Prima della sfida tra Napoli e Bologna, Lorenzo Insigne è intervenuto a Premium Sport: "Sicuramente sarà una partita determinante: fino ad ora abbiamo sempre giocato prima. Ora dobbiamo pensare solo a noi stessi come abbiamo sempre fatto, cercando una vittoria importante per rimanere lassù. Verdi? Ognuno fa le proprie scelte. Noi dobbiamo essere sereni perché abbiamo un grande gruppo. Non so come è andata la vicenda ma dobbiamo solo pensare a vincere. Siamo un grande gruppo e sappiamo la nostra forza, anche quella che ci possono dare i compagni infortunati che rientreranno. Siamo sereni e cerchiamo di esprimerci al meglio".