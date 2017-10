Napoli-Inter (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il big match della nona giornata di campionato in Serie A. Con Insigne in campo dall'inizio, Sarri vuole proseguire la propria marcia in testa alla classifica a punteggio pieno per riscattare la sconfitta di martedì sera a Manchester in Champions League contro il City di Guardiola. Dall'altra parte l'Inter arriva allo scontro diretto ancora imbattuta, con 2 punti in meno dei padroni di casa. Rispetto al derby vinto col Milan, Spalletti recupera Joao Mario per la panchina, ma non Brozovic.