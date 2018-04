Il centrocampista del Napoli, Jorginho, ha parlato a Premium Sport prima della sfida: "Gara importante da non sbagliare, ma bellissima da giocare. Siamo felici di poterlo fare. Arriviamo con entusiasmo, chiunque vorrebbe giocare questa gara e siamo pronti per fare una grande prestazione. L'andata ci insegna che la Juve non ha vinto per caso in questo anni. Noi però possiamo credere alla scudetto, siamo al 34esima turno e vuol dire che qualcosa di importante abbiamo fatto anche noi, dobbiamo credere nel lavoro che facciamo e puntare su quello".