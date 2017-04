Jorginho, centrocampista del Napoli, ha parlato a Premium Sport, nel pre partita del match contro la Lazio: "Tre punti sono fondamentali ma siamo molto concentrati per questa partita che sicuramente è molto difficile. Loro stanno bene e sono una grande squadra, noi faremo del nostro meglio per portare a casa la vittoria. Secondo posto? Certo che ci crediamo, ci dobbiamo credere. Faremo di tutto per mantenere il terzo posto e magari arrivare al secondo, ma bisogna superare questa partita e portare a casa i tre punti. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e non concedere ripartenze alla Lazio. Nazionale? Ogni giocatore pensa a quello ed anche io ci penso, ma per arrivare lì devo fare bene con il Napoli".