Il centrocampista del Napoli Jorginho ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro la Roma: "Condizionati dal gol di Dybala? Non credo perché siamo entrati in campo bene, abbiamo iniziato benissimo facendo il nostro calcio. Poi gli episodi ci hanno condizionato mentalmente, abbiamo perso tranquillità e sbagliato alcune scelte negli ultimi metri. Cambia qualcosa dopo questa sconfitta? Se dovessimo pensarla così commetteremmo un grande sbaglio. Dobbiamo restare tranquilli e più sereni di prima. Dobbiamo continuare a lavorare come fatto fino adesso con la stessa convinzione. L’applauso finale del pubblico? Purtroppo è arrivata una sconfitta ma ci ha fatto piacere vedere i tifosi che sono dalla nostra parte e che hanno applaudito dopo un brutto risultato in casa. Dobbiamo ringraziarli e vogliamo regalare anche a loro qualcosa di straordinario".