Tempo di rinnovi in casa Napoli: l'edizione odierna de Il Mattino spiega come tutto pronto per il rinnovo di Jorginho: resta solo la formalità della firma che dovrebbe avvenire su un contratto prolungato fino al 2022 con un ingaggio top: tra i 3 ed i 4 milioni di euro netti a stagione, come gli altri big del club. Anche Allan è pronto a rinnovare: c'è, però,il nodo della clausola che De Laurentiis non vorrebbe inserire mentre la stessa è richiesta dall'entourage del calciatore.