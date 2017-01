Il centrocampista del Napoli, Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Maradona? E' stata una giornata indimenticabile. Speciale. Non s'era mai visto Sarri fermare l'allenamento, ma Diego è la storia del calcio mondiale e di Napoli: la sua visita ci ha caricato verso la sfida di sabato con il Milan". La cura Montella sta funzionando: "Sarà una partita difficile: loro sono molto organizzati e in casa hanno qualcosa in più. Per batterli non dovremo commettere errori". Il brasiliano è candidato a un posto da titolare.