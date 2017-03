De Laurentiis fa pace con i tifosi del Napoli almeno per 5 giorni, quelli che coincideranno con la doppia sfida contro la Juventus. Il club partenopeo affronterà i bianconeri prima in Serie A e poi in Coppa Italia nel giro di tre giorni e dopo le tensioni affrontate allo Juventus Stadium nella gara d'andata di coppa, De Laurentiis vuole un clima infuocato al San Paolo per sostenere la squadra allenata da Maurizio Sarri.



CITTA' IN FERMENTO - La città di Napoli è in fermento, il sentore popolare è alle stelle e la voglia di rivincita nei confronti della Juventus e di Gonzalo Higuain che per la prima volta tornerà in città è alta. Carica positiva, è quella che auspica De Laurentiis che vorrebbe vedere il San Paolo gremito in ogni suo ordine di posto in entrambe le gare.



BIGLIETTI IN SALDO - Per questo il Napoli ha scelto di adottare una strategia che avvicini i tifosi allo stadio abbassando i prezzi di ogni settore e, per la Coppa Italia, arrivando perfino a mettere in vendita a soli 12€ i posti in tribuna d'onore. C'è voglia di impresa, c'è voglia di vendicarsi della sfida persa all'andata, ma, soprattutto, c'è voglia di rendere il San Paolo una bolgia capace di incutere timore agli avversari come accade ogni settimana allo Juventus Stadium. Comunque andrà non sarà una doppia sfida semplice per la squadra di Massimiliano Allegri, il Napoli sta preparando un'accoglienza coi fiocchi.