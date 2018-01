La Gazzetta dello Sport svela i dettagli del duello che Napoli e Juventus stanno disputando lontano dal terreno di gioco per Matteo Politano. Ecco alcuni passaggi del pezzo: "Mentre Politano e il suo agente Davide Lippi sono in impaziente attesa, oggi i dirigenti interessati si ritroveranno a Roma per le elezioni federali. Si spiega, allora, perché il club emiliano ha chiesto una sorta di time out. Ieri il Napoli ha puntualizzato la sua offerta: 18 milioni di euro più il prestito di Ounas (valutato 1,5 milioni). In aggiunta bonus consistenti. Consideriamolo come un cip al poker perché, in realtà, la questione economica non è ancora d’attualità. Dopo la telefonata del giocatore di giovedì (in cui chiedeva la cessione) il patron Giorgio Squinzi ha autorizzato l’ad Giovanni Carnevali ad ascoltare le ambasciate del Napoli, ma con l’input di non indebolire il livello tecnico della rosa di Iachini. Poi, venerdì s’è fatta avanti anche la Juve che attende oggi i riscontri medici su Cuadrado per decidere se formalizzare un’offerta, sinora solo sussurrata. Di sicuro l’a.d. bianconero Beppe Marotta s’è detto disposto a far lievitare il prezzo sino a 30 milioni. E già questa è una mossa che intralcia i lavori dei campani, visto che Politano (a questo punto) deve prendere in considerazione anche la candidatura juventina".