Obiettivo Lazio, obiettivo finale. Questa sera Napoli e Juventus si affrontano al San Paolo nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si riparte dal 3-1 dello Stadium, con gli uomini di Sarri che devono vincere con due gol di scarto per giocare l'ultimo atto. Il match si gioca tre giorni dopo la sfida di campionato, finita 1-1 con gol di Khedira e Hamsik. Queste alcune curiosità della partita: sono dieci le precedenti partite di Coppa Italia tra Juventus e Napoli: bianconeri avanti nel computo dei successi per cinque a tre (due pareggi). La Juventus ha passato il turno nell’unico precedente di Coppa Italia col Napoli in sfide di andata e ritorno: doppio successo agli ottavi di finale dell’edizione 1999/00. La Juventus non ha pareggiato alcuna delle ultime 15 partite giocate in Coppa Italia: 12 vittorie e quattro sconfitte. Gonzalo Higuain, subito in gol alla prima da ex contro il Napoli in campionato e alla seconda in Coppa Italia, ha segnato 4 reti in 13 presenze in Coppa Italia, tutte arrivate in partite casalinghe.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.



Juventus (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Rincon, Khedira; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain.