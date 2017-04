Questi i principali episodi da moviola di Napoli-Juventus, big match della trentesima giornata di Serie A. Orsato sarà l'arbitro, Di Fiore e Manganelli gli assistenti, Cariolato il quarto uomo, Rocchi e Damato gli arbitri di porta. E' la terza volta negli ultimi due campionati di Serie A che Orsato dirige l'incrocio tra bianconeri ed azzurri. Nella scorsa stagione, furono affidate a lui sia la sfida dell'andata al San Paolo (2-1 per il Napoli) che quella di ritorno allo Stadium (1-0 per la Juve).



PRIMO TEMPO



6' SCONTRI IN CAMPO - Alcuni scontri consecutivi di gioco in campo: Callejon finisce in terra ma Orsato fa proseguire. il pubblico protesta ma non sembra esserci nulla di irregolare, direzione arbitrale votata al far giocare in questo inizio: stesso metro con Mandzukic dall'altra parte.



7' GOL DI KHEDIRA, IL NAPOLI SI LAMENTA - I giocatori del Napoli si sono lamentati per una spinta di Higuain su Albiol, in occasione della rete di Khedira: contatto lieve, giusto non sanzionarlo.



21' MANO DI MERTENS, CI STAVA IL GIALLO - Fallo di mano di Mertens su azione d'angolo del Napoli, dopo una sponda di Koulibaly: il belga cerca il pallone in modo volontario, meritava il cartellino giallo.





SECONDO TEMPO



3' AMMONITO BONUCCI - Giallo per Leonardo Bonucci, reo di un fallo a metà campo su Mertens: l'ammonizione è corretta.



11' ANNULLATO GOL A CALLEJON - Annullato il gol del pari a Josè Callejon per un netto fuorigioco su tiro di Mertens, respinto malamente da Buffon. Decisione corretta.



15' REGOLARE LA POSIZIONE DI HAMSIK SUL GOL - Assist di Mertens per Hamsik, che trafigge Buffon: posizione dello slovacco assolutamente regolare.