Per Ciro Ferrara quella tra Napoli e Juventus è una partita speciale. Ex di entrambe le squadre, è però dichiarato tifoso dei partenopei. Ha detto la sua sulla sfida di questa sera al Corriere dello Sport: “Sono cresciuto a Napoli, sono napoletano e tifoso del Napoli, squadra che mi ha fatto affermare e arrivare in Nazionale, per me è una storia fantastica. Poi la storia è continuata in bianconero, pensavo che fosse l'unica società dove avrei potuto continuare a vincere".



"Stasera il Napoli ha più pressione - continua Ferrara - ma la Juve non sta alla grande dal punto di vista fisico. Per il Napoli è una partita chiave, anche se credo che la Juve andrà a vincere lo scudetto quest'anno e anche nei prossimi. Oggi i punti servono più al Napoli. Pronostico? Vince il Napoli 1-0”.