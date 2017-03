Ancora due giorni di riposo, poi si inizia a far sul serio. In campo, per preparare la sfida con il Napoli, la prima di 7 match in 22 giorni. Per la Juventus è un momento decisivo, in poco più di tre settimane si gioca lo Scudetto, per il quale c'è un buon margine sulla Roma, la Coppa Italia, con il ritorno della semifinale con il Napoli, e la Champions League, con i quarti di finale con il Barcellona. Allegri ha più di un motivo per sorridere: oltre a Higuain e Dani Alves, ammoniti rispettivamente contro Cile e Uruguay e squalificati per i prossimi impegni di Argentina e Brasile, nelle prossime ore tornerà a Torino anche Mandzukic. Il croato, protagonista del successo contro l'Ucraina (1-0 firmato Kalinic), in accordo con la staff della sua nazionale, non giocherà l'amichevole contro l'Estonia e si metterà a disposizione della Juve già da lunedì.



DYBALA OK - Rientro anticipato anche per Barzagli: il difensore non giocherà l'impegno degli Azzurri con l'Olanda, martedì ad Amsterdam, ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali. Arrivano buone notizie sul fronte Dybala, rimasto in Sud America per la sfida dall'Albiceleste con la Bolivia. La Joya ha smaltito il problema muscolare al bicipite femorale sinistro, che aveva fatto preoccupare la Juventus.