Mario Sconcerti ha parlato a Rai Sport delle polemiche arbitrali dell'ultima giornata di campionato: “Il Chievo contro la Juve ha finito in nove. Il punto è capire se a parti opposte sarebbero state prese le stesse decisioni.” Al giornalista ha risposto piccato l'ex centrocampista bianconero Marco Tardelli, presente in studio: “E a Napoli sarebbero state prese a parti invertite?”.

Sconcerti ha ribattuto: “Non è la stessa cosa, la storia di Napoli e Juventus è molto diversa. Marco (rivolto a Tardelli ndr), non puoi pensare di vincere sempre con la Juve ed essere anche dalla parte della ragione. Io interpreto quello che ho letto e visto sui social".