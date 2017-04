Una doppietta che lancia la Juventus in finale di Coppa Italia davanti ad un popolo, quello di Napoli, che lo ha fischiato e insultato per quasi due ore e sotto quella stessa curva che neanche un anno fa lo esaltava come proprio re. Gonzalo Higuain ha incassato, subito, segnato. Non ha esultato se non assieme ai suoi compagni salvo poi puntare il dito, due volte, verso un settore della tribuna d'onore. Uno in particolare, quello in cui siede solitamente (e anche ieri era presente al San Paolo) il presidente Aurelio De Laurentiis,



ACCUSA PRECISA - "Es tu colpa" il labiale che si intravede dalle immagini tv. Come per ribadire a tutto il mondo che la volontà di dire addio a Napoli e al Napoli per passare proprio alla Juventus è arrivata soltanto per colpa delle azioni del presidente De Laurentiis. Sì, ma quali colpe? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti non si sono lasciate bene, anzi, il patron del Napoli deve al Pipita ancora più di anno di arretrati relativi ai suoi diritti d'immagine.



CHIESTI I DANNI - Proprio secondo la rosea, infatti, i legali di Higuain e quelli del presidente del Napoli si sono incontrati nei giorni scorsi e hanno concordato un collegio arbitrale, di tipo irrituale, per risolvere vecchie pendenze con il club di De Laurentiis. Ieri sono stati nominati gli arbitri di parte, ma sul resto non c’è accordo. Higuain sostiene che il Napoli gli debba ancora una somma di circa 600 mila euro, relativi al contratto di immagine per la stagione 2015-16 e una parte anche per quella precedente. Se non ci sarà accordo sulla nomina del presidente, super partes, dell’arbitrato una parte potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria. Una battaglia legale destinata a durare ancora a lungo.