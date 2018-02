In classifica sono separate da appena un punto. Fuori dal campo, Napoli e Juventus non smettono di mandarsi messaggi polemici. Dopo quelli delle ultime settimane di mercato, con gli azzurri interessati a Politano e lo scambio di battute tra Beppe Marotta e Maurizio Sarri, Aurelio De Laurentiis ieri si è scagliato apertamente contro la società bianconera: "Gli Agnelli sono la famiglia più potente d'Italia da 100 anni: non è questione di soldi ma di rapporti. Scontro diretto decisivo per lo scudetto? Per me no. Saranno molto più decisivi infortuni e sviste arbitrali o 'varriane', se mi consentite il termine...".



'COMPRACI GLI ARBITRI' - Parole a cui non ha voluto rispondere la società bianconera, ma che hanno caricato ancora di più i tifosi napoletani. Circa duecento di loro, ieri, si sono presentati a Castel Volturno per salutare la partenza della squadra per Benevento e hanno mostrato uno striscione eloquente per il proprio presidente: "Macché giocatori, macché calciomercato: compra gli arbitri e vinciamo il campionato", con le sagome di diversi direttori di gara di Serie A. Altre polemiche tra Napoli e Juventus, la corsa scudetto si infiamma.