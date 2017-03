L'accoglienza che aspetta Gonzalo Higuain a Napoli sarà tutt'altro che serena. I tifosi del club partenopeo non hanno ancora digerito il tradimento estivo del Pipita e stanno preparando striscioni e cori ad hoc per lui.



IL PRIMO STRISCIONE - E uno striscione è già stato esposto, in zona di Santa Teresa sul Ponte Maddalena Cerasuolo, in cui si attacca apertamente Higuain: "A Udine che attore. Oggi del sistema sei servitore. Sei marcio, sporco e traditore”.