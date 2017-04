L'esterno della Juventus, Kwadwo Asamoah, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita della sfida con il Napoli. Ecco le sue parole: "Stiamo bene e sappiamo benissimo che a Napoli è molto difficile giocare, ma siamo pronti per fare una partita tosta ed attenta. Gli azzurri giocano molto bene. Callejon? Non c’è solo lui, se non stiamo attenti possono crearci problemi. Higuain al San Paolo? L’ho visto tranquillo e sta facendo il suo lavoro con serenità. Non so come si sente, ma l’ho visto sereno".