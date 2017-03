Il Napoli e l'entourage di Lorenzo Insigne continuano la discussione relativa al rinnovo (con ritocco) dell'attaccante azzurro, ma nel frattempo dalla Premier, secondo quanto scrive The Sun, è già stata recapitata al club azzurro un'offerta importante per il cartellino del giocatore: 45 milioni di euro dal Liverpool. Klopp, dunque, vuole Insigne e l'ha fatto sapere al Napoli prima della sessione del mercato di gennaio, senza però trovare terreno fertile. Un rifiuto che non ha spaventato i Reds, pronti a tornare alla carica in estate.