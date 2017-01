Kalidou Koulibaly è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno dopo l'esperienza in Coppa d'Africa. Il difensore azzurro, eliminato sabato con il Senegal nei quarti dal Camerun dopo i calci di rigore, ha svolto lavoro in palestra ma è già pronto per scendere in campo sabato a Bologna. Strinic, non convocato con il Palermo, s'è allenato in gruppo, mentre Tonelli, come il collega croato fuori dalla lista domenica con i rosanero, ha seguito ancora una tabella differenziato.