Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, parla della corsa scudetto con la Juventus alla stampa francese: "Dopo la vittoria con la Juventus non abbiamo più nulla da perdere per la volata scudetto, dobbiamo vincere sempre, già a partire da Firenze. Lo scudetto sarebbe un traguardo storico perché manca a Napoli dal 1990 e ce la metteremo tutta per raggiungerlo. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo, tantissimi tifosi ci hanno accolto a Capodichino dopo la gara vinta a Torino e ci siamo resi conto di cosa accadrebbe in caso di trionfo finale".