Dopo il successo di Benevento, il difensore del Napoli Koulibaly è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva:



Sul rigore tolto dal VAR?

"Ho pensato che fosse rigore perché non l'ho visto arrivare, per me era rigore ma abbiamo visto che all'inizio dell'azione c'era fuorigioco quindi meglio per noi. Era una gara difficile ma conta aver preso questi tre punti perché era molto importante".



La difesa subisce poco?

"Ad inizio stagione sapevamo che dovevamo prendere meno gol della scorsa stagione, ma è un lavoro di squadra, tutti lavorano di più, corriamo per tutti, quando non subiamo non sono contenti solo i difensori ma fa piacere a tutta la squadra".



Prendere meno gol si sposa con la filosofia del gioco di Sarri?

"Sì dobbiamo prendere meno gol, è importante ma non dimentichiamo di giocare il nostro calcio, dobbiamo divertirci prendendo meno gol, è una cosa giusta, è la strada per vincere qualcosa quest'anno".