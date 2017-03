Allarme rosso per le parole di Kalidou Koulibaly che avrebbe aperto ad un trasferimento in Premier. Intervistato da TalkSport nel post partita tra Senegal e Nigeria (amichevole giocata a Londra), il difensore del Napoli ha dichiarato: “È la mia prima volta a Londra, è fantastica. Mi renderebbe felice poter giocare qui in Inghilterra, ma ora penso solo al Napoli. In futuro non si sa, ora sono concentrato sul mio club, vedremo cosa accadrà nella prossima stagione”.



Parole che se da un lato ribadiscono il legame con la squadra di Sarri, dall’altro aprono a scenari futuri oltre la Manica. Dichiarazioni che contraddicono le rassicurazioni rilasciate pochi giorni fa dal suo agente, il quale affermava che “non si muoverà da Napoli, ha un contratto fino al 2021”.



Il Chelsea di Conte è una delle squadre maggiormente interessate al 25enne, e già la scorsa estate i Blues erano arrivati a un passo da Koulibaly, il quale però rinnovò il contratto. De Laurentis rifiuterebbe un’offerta allettante? Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire oltre 50 milioni di euro.