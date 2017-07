Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli ha finalmente trovato l'accordo con la Roma per il trasferimento in azzurro del terzino portoghese Mario Rui. Confermata la valutazione di 10 milioni di euro, ma il giocatore arriverà alla corte di Maurizio Sarri in prestito, con obbligo di riscatto e non a titolo definitivo.