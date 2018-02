Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del futuro del suo assistito: "Jorginho è primo in classifica col Napoli in un campionato importantissimo come la serie A, è nel giro della Nazionale italiana e secondo me giocherà anche le amichevoli per cui è normale che le squadre importanti si informino sulla posizione contrattuale di Jorginho. Sono però a Napoli solo per vedere la partita e non credo sia questo il momento giusto per parlare con la società ed intavolare il discorso relativo al prolungamento di contratto perché il calciatore e tutti devono essere concentrati solo sul campionato".