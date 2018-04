L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Mancano poche partite, lui vede che è molto difficile fare 12 punti ma loro ci proveranno, facendo questo avranno possibilità molto grandi di vincere lo Scudetto. Prego che la tifoseria del Napoli vada a Firenze, dà grande energia ai giocatori".



RINNOVO A FINE STAGIONE - "Si, anche perché mancano quattro partite e non vogliamo disturbare in questo momento. Per il campionato che ha fatto Jorginho, ed il lavoro con la nazionale italiana, è normale che ci siano squadre importanti dietro di lui. Se io parlo con 4-5 squadre importanti a cui piace Jorginho, non vuol dire che è fatta o che lui va via".