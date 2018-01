Ai microfoni di Radio Crc, il procuratore del portiere del Napoli Luigi Sepe ha parlato del suo assistito: "Il presidente Vigorito mi ha chiesto di Sepe, ma per il Napoli non è un calciatore in uscita. Affronteremo il discorso mercato a giugno. Sono arrivate altre due richieste da squadre di buona classifica in A. Abbiamo intrapreso un percorso ad inizio anno, poi a giugno vedremo".