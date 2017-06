Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per chiarire la situazione legata al concerto del cantautore partenopeo Nino D'Angelo, che si terrà allo stadio San Paolo il prossimo 24 giugno e che ha destato qualche perplessità all'interno del club azzurro per le possibili ripercussioni sul manto erboso dell'impianto di Fuorigrotta in vista del preliminare di Champions League: " C’è stato un chiarimento sulla parte del campo che verrà utilizzata, il Napoli avrà le dovute garanzie. Stiamo lavorando affinché tutto vada per il meglio e affinché i napoletani possano assistere ad un bel concerto senza che il campo di gioco debba risentirne".



NOVITA' IN ARRIVO - Quella del concerto di Nino D'angelo non è però l'unica tematica che tiene banco a Napoli quando si parla dello stadio: "Tra una settimana il comune potrebbe fare un annuncio importante", ha svelato Borriello. "Lasciateci lavorare e tra una settimana vi daremo delle novità". Il comune è infatti atteso all'avvio della seconda fase del piano di restyling dello Stadio San Paolo, che dopo essersi rinnovato nel ventre e negli spogliatoi in tempo utile per ospitare il Real Madrid a marzo scorso, dovrebbe adesso rifarsi il l ook anche sulle gradinate, dove è attesa la tanta agognata sostituzione dei sediolini: "Lavoriamo anche su quello, presto ne saprete di più", ha concluso l'assessore.