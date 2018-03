Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, para del suo rapporto con Franco Carraro a margine della presentazione del libro dell'ex presidente di Lega, FIGC e Coni: "Franco è un amico. Ha provato a farmi riprendere il Napoli dopo il fallimento, in quel caso feci finta di non capire la sua offerta". Poi un retroscena sull'acquisto di Gianluca Savoldi da parte del Napoli: "Il presidente del Bologna diceva che non avevo abbastanza soldi e dopo aver firmato il contratto mi ha anche minacciato con una pistola. Alla fine fu Franco a intervenire: il prezzo scese ma dovetti cedere Clerici al Bologna. In compenso mi ha salvato la vita".