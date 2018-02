Ruud Krol, ex libero del Napoli nei primi anni ottanta, è intervenuto a Radio Kiss Kiss: “E’ sempre un piacere vedere la storia del Napoli, anche io ci sono stati anni ma non conoscevo la storia di prima. Ho scelto una grande squadra, il presidente De Laurentiis sta facendo un grande lavoro per questa città che merita lo scudetto. Dopo l’esperienza nell’Ajax, ho giocato in America e sono arrivato a Napoli in un altro calcio, per me i quattro anni a Napoli sono stati belli per la mia carriera. Ho visto molte volte il Napoli, questa squadra gioca un bel calcio ma non si può giocare sempre allo stesso livello, l’importante è vincere ancora non giocando bene. Festa scudetto? Speriamo, vengo volentieri!”.