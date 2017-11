Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto a Radio Crc: “Mi meraviglio quando dicono che il Napoli non è completo, in panchina ci sono tanti nazionali. C’è la consapevolezza che questo possa essere l’anno giusto. Questa squadra è figlia di Benitez, Sarri è stato bravo a completare l’opera. Questo gruppo è importante, con giocatori che vengono da tutti il mondo. Quando presero Ghoulam mi chiamarono dalla Francia per dire che avevamo preso il terzino migliore. Io condivido la scelta di Benitez, oltre un certo numero di minuti aumenta il rischio infortuni. Sarebbe più salutare farli ruotare di più. Ho notato un calo fisiologico negli azzurri"