A Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Luis Vinicio: "Vincere così ieri sera è stato meraviglioso, da tanti anni aspettavamo una cosa del genere! Ricordo ancora i tempi ed il gol di Altafini, ieri sera è andata in modo opposto ed è stata una serata eccezionale sotto tutti i punti di vista. La Juve non sapeva cosa fare in campo, buttava la palla via e questa è una dimostrazione di come le due squadre fossero nettamente diverse: il Napoli era nettamente superiore. Ad oggi gli azzurri hanno molta fiducia in loro stessi, bisogna dare tutto e mantenere massima la concentrazione"