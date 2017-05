Il mercato del Napoli si gioca soprattutto sulla fascia sinistra. Tanti i nomi nel mirino, ma tutte le operazioni dipenderanno dalla questione Ghoulam, il cui rinnovo è ancora in bilico e tiene sotto scacco De Laurentiis e Giuntoli, i quali vorrebbero conferme per capire su quali obiettivi concentrarsi nel mercato estivo. Situazione completamente diversa invece per la fascia destra, dove vi è la garanzia Hysaj.



BLOCCO GHOULAM - La trattativa per il rinnovo di Ghoulam prosegue a oltranza. Il Napoli è arrivato ad offrire due milioni di euro a stagione, ma è una cifra che sarebbe inferiore alle richieste del terzino, il quale pretende un ingaggio a partire dai 2,5 milioni di euro. La negoziazione per il prolungamento del contratto sta divenendo un annosa questione che lascia molti dubbi nella dirigenza. Il Napoli non vuole cederlo, e al contempo il rinnovo è fondamentale visto che il contratto che lo lega al club campano scade nel 2018. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, non ancora chiara. Infatti Ghoulam sta rimandando costantemente la firma al fine di operare un oculato gioco al rialzo, unitamente all’opportunità di vagliare le offerte che arriveranno in estate. Tra le squadre interessate vi sarebbero anche Milan e Atletico Madrid, ed è valutato intorno ai 20 milioni di euro.



DAL DUBBIO STRINIC AI NOMI CALDI PER LA FASCIA - Qualora Ghoulam dovesse lasciare Napoli, allora Ivan Strinic non dovrebbe più partire. Il croato in questa stagione è stato relegato da Sarri a ruolo di riserva, ma senza l’algerino i partenopei non potranno permettersi di perdere entrambi. Se invece Faouzi dovesse partire, Giuntoli ha già nel mirino diversi nomi: Grimaldo del Benfica, Yuri Berchiche della Real Sociedad. Mario Rui della Roma ed infine Mattia De Sciglio del Milan.



CHI ARRIVA SE PARTE GHOULAM? - Le quotazioni di Mario Rui sono in crescita, soprattutto in seguito alle dichiarazioni dell’agente Giuffredi rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli: “Se Spaletti rimane decideremo noi di andare via. Mario Rui accetterebbe molto volentieri di andare a Napoli e poi c’è Sarri che lo conosce alla perfezione. Il suo arrivo in azzurro è molto probabile”. Il tecnico toscano ha infatti allenato il portoghese 25enne ad Empoli ed è un nome che trova d’accordo anche la dirigenza partenopea. Tra De Sciglio e Milan è ormai rottura, e anche qui il Napoli è pronto ad approfittarne, cercando di superare la concorrenza rappresentata in primis dalla Juventus. Grimaldo del Benfica rappresenta comunque la prima scelta, ma un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal prezzo del cartellino, essendo valutato dai lusitani più di 40 milioni di euro. Il gioiellino classe 1995, scuola Barcellona, piace a molti club, e voci insistenti lo danno come obiettivo numero uno della Juve per la fascia. Il Benfica non ha però intenzione di fare sconti, forti anche della clausola rescissoria di 60 milioni di euro, mentre il Napoli non andrebbe oltre i 25milioni nell’offerta. Infine da non escludere è la pista Yuri Berchiche, classe 1990 della Real Sociedad, e con contratto in scadenza nel 2020. Difensore dal grande mancino, ha trovato 3 volte il gol in questa stagione mettendo in campo ottime prestazioni, ma l’età si scontrerebbe con i parametri ricercati dalla società partenopea, che punta a nomi di prospettiva.