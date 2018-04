Fabio Parisi, intermediario nella possibile trattativa tra il portiere tedesco del Bayer Leverkusen Leno e Napoli, è intervenuto a Radio Crc: "Leno all’Atletico Madrid non mi risulta. Il Napoli ha chiesto informazioni e queste sono state date, poi sta alla società decidere cosa fare. Che sia sì o che sia no, sono certo che il Napoli si farà sentire e questa comunicazione non è arrivata né in un senso, né nell’altro".