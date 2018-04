L'intermediario Fabio Parisi ha parlato a Radio Crc: "Sarri ha la porta aperta a Napoli e non credo che detterà le condizioni per restare in azzurro. Sarà poi il presidente ad intervenire economicamente rinforzando la rosa".



SU KOULIBALY - "È uno dei difensori centrali più forti del mondo. Il Napoli aveva il centravanti più forte d’Italia, l’ha perso ed ha risolto brillantemente i problemi per cui se Koulibaly lascerà Napoli, non credo ci saranno grandi contraccolpi".