Trentacinquemila euro di ammenda: è l'ammontare della sanzione comminata al Napoli per responsabilità oggettiva, per non aver impedito l'invasione di campo di Mario Ferri detto il Falco, l'invasore professionista piombato mercoledì sul terreno di gioco del San Paolo nei primi minuti di Napoli-Juventus, "causando la sospensione del gioco per 40 secondi", si legge nel dispositivo del Giudice Sportivo Mastandrea. Il club azzurro rimedia inoltre la diffida, anche perché, come recita il dispositivo, i sostenitori azzurri sono rei di aver lanciato bottiglie in campo e pronunciato cori offensivi all'indirizzo dell'arbitro a fine partita. Squalificato per un turno della prossima Coppa Italia, Diawara.