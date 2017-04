Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati ha parlato di mercato e di Duvàn Zapata ai microfoni de Il Mattino: "Oggi parlare di mercato è inutile. Tutto ciò che si dice ad aprile o a maggio poi in estate non si concretizza. So che al Napoli possano piacere i nostri calciatori, ma al momento non c'è nulla. Duvàn? Con noi si è trovato bene ed è cresciuto molto. Pozzo farà sicuramente un tentativo con De Laurentiis per trattenerlo".



L'attaccante colombiano si trova all'Udinese in prestito dal Napoli, e una sua permanenza in bianconero, a fronte dell'ottima stagione disputata, sembra sempre più difficile.