L'Uefa rende omaggio al Napoli: "I fantastici quattro". Il sito web ufficiale dell'organismo europeo del calcio ha dedicato un servizio al singolare record centrato dalla squadra di Sarri: quattro giocatori in doppia cifra in campionato. Ovvero: Insigne, Hamsik, Mertens e Callejon. Nessuno ci è riuscito in Europa: "Un poker che rende il Napoli unico - si legge -. Dopo essere stato il primo club a portare in doppia cifra tre giocatori, è il primo a farlo con quattro. Nel frattempo anche Tottenham e Atletico Madrid sono arrivati a quota tre giocatori".