E' il Corriere dello Sport, a firma di Antonio Giordano, a raccontare il sabato sera del Napoli in ritiro a Castel Volturno in vista della gara in programma al San Paolo contro il Genoa.



"Il quinto piano del Golden Tulip è quello di sempre - si legge -, così come il rito delle vigilie. Ore 20.15 si cena, lasciando che il maxischermo proietti Spal-Juve e aiuti a decodificare pure il destino (...). Si resta tutti insieme, almeno fino alla fine del primo tempo. Al 45' ognuno va per sé: il calcio dei tempi moderni è anche un tablet, uno smartphone e la voglia di governare le proprie emozioni tra le pareti di una stanza, dove i calciatori vanno a rifugiarsi per vedere il secondo tempo. E alla fine di torna a parlare di calendario (...), quando il Napoli esce dalle stanze per tornare a sorridere nei corridoi".