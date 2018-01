Stando a quanto riporta Premium Sport, per il dopo-Reina il Napoli avrebbe intenzione di puntare su Mattia Perin, che però potrebbe anche decidere di rinnovare con il Genoa l'attuale contratto che scade nel 2019. Preziosi, in ogni caso, non cederebbe l'ex Pescara per meno di 10 milioni. Come alternative tornano di moda anche i nomi di Rulli della Real Sociedad e di Leno del Bayer Leverkusen. Piace anche Strakosha della Lazio.