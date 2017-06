Uno dei top-players del Napoli, anche se non scende in campo, è fuori d'ogni dubbio il dottor Alfonso De Nicola che negli ultimi anni ha fatto del club azzurro quello che ha avuto meno da fare i conti con infortuni di natura muscolare di tutta la serie A. Diverse sono le lusinghe da altri club che il medico sociale del Napoli ha dovuto rispedire al mittente nel corso degli anni, ma mai come questa volta un suo divorzio con la società di De Laurentiis sembra possibile. Il contratto di De Nicola è infatti in scadenza e ad ora manca l l'intesa per il rinnovo, con una distanza importante tra ciò che chiede il medico e ciò che invece offre il Napoli. Alla finestra, come già accaduto in passato e come riferito quest'oggi da Radio Crc c'è attenta la Roma, pronta ad approfittarne.