Una sosta di... contatti. E di trattative, perché questi giorni di stop per il campionato possono essere utili al dialogo tra la dirigenza del Napoli e Maurizio Sarri, alla ricerca di un rinnovo di contratto più che delicato. Perché c'è da studiare il futuro insieme, ma allo stesso tempo Sarri ha la sensazione di star facendo il massimo in questa stagione e le offerte non gli mancano, anche dall'estero. Valutazioni in corso dunque, ma in queste ore De Laurentiis sta davvero tornando alla carica per ottenere la firma del suo allenatore.



VIA LA CLAUSOLA - La volontà principale del presidente è rimuovere la clausola rescissoria attualmente presente nell'accordo con Sarri: bastano 8 milioni per portarlo via da Napoli, ADL punta su un contratto fino al 2021 con opzione per altri due anni per convincere il suo allenatore a legarsi ancora al progetto azzurro. L'ingaggio naturalmente salirebbe fino a 4 milioni: Sarri dovrà decidere, lavori in corso. Il futuro è tutto da scrivere.