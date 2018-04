Il match contro il Chievo, in casa Napoli, è stato deciso da gol di due giocatori che non fanno parte dell'undici consolidato di Maurizio Sarri. Una strategia quella del tecnico di utilizzare quasi sempre gli stessi calciatori che, come sottolinea Il Mattino, ha pesato anche sul mercato invernale: "Non è un caso, infatti, che quando il Napoli scende in campo sul mercato - soprattutto nella sessione di gennaio - molti giocatori non siano subito convinti dalla chiamata. Si è oramai diffusa la voce delle scarsa propensione da parte dell’allenatore azzurro ad affidarsi ai nuovi arrivati".